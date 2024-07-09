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An Giang: Tên trộm bị bắt do xin tiền đổ xăng của ngay chủ xe

Sau khi trộm xe gắn máy, nam thanh niên đã chạy đến một quán nhậu để xin tiền xăng. Tại đây, nghi phạm bị bắt giữ do xin tiền của ngay chủ xe.
Đọc thêm : An Giang: Tên trộm bị bắt do xin tiền đổ xăng của ngay chủ xe