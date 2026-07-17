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Ấn Độ ra mắt đoàn tàu chạy bằng hydro nội địa đầu tiên

Ngày 17/7, Ấn Độ chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên do nước này tự phát triển.
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