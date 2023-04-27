Video
video cùng chuyên mục

Ấm lòng cảnh người đàn ông "dọn" cỗ tân gia tặng mẹ con người bán vé số

Thấy hai mẹ con bán vé số vào mời mua, khách tại bữa tiệc tân gia không ngại lấy thức ăn trên mâm cỗ tặng hai mẹ con, khiến nhiều người xúc động.
Đọc thêm : Ấm lòng cảnh người đàn ông "dọn" cỗ tân gia tặng mẹ con người bán vé số