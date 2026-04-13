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AI hát giọng ballad "50 năm về sau" hút 16 triệu lượt xem

Không cần phòng thu hay ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, nhiều ca khúc AI thể hiện vẫn đạt hàng triệu lượt xem.
Đọc thêm : "50 năm về sau" hàng chục triệu lượt nghe và tranh cãi AI hát hay hơn ca sĩ