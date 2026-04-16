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AFF không xử thua CLB Malaysia vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch “lậu”

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định không xử thua CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) dù đội bóng Malaysia sử dụng ba cầu thủ nhập tịch “lậu”.
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