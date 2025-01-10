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AFF Cup 2024 trao huy chương "về nhì" cho Tiến Linh

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam vừa phát hiện huy chương mà Ban tổ chức (BTC) AFF Cup 2024 trao cho anh, không phải là huy chương dành cho "nhà vô địch".
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