Video
video cùng chuyên mục

AFC ra phán quyết bất ngờ vụ Indonesia kiện trọng tài "cướp" chiến thắng

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor John, đã lên tiếng yêu cầu PSSI giải trình chi tiết vấn đề liên quan tới trọng tài.
Đọc thêm : AFC ra phán quyết bất ngờ vụ Indonesia kiện trọng tài "cướp" chiến thắng