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AFC dự đoán về số phận của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra nhận định về bảng D giải U23 châu Á. Trong đó, họ đánh giá U23 Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng.
Đọc thêm : AFC dự đoán về số phận của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á