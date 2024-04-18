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8 ngôi sao nổi bật ở giải U23 châu Á: Chỉ có một cầu thủ Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố 8 ngôi sao nổi bật ở giải U23 châu Á. Trong đó, Đông Nam Á chỉ có một cầu thủ được vinh danh.
Đọc thêm : 8 ngôi sao nổi bật ở giải U23 châu Á: Chỉ có một cầu thủ Đông Nam Á