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8 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng U23 châu Á: Vinh danh Văn Tùng, Văn Khang

Trong 8 bàn thắng đẹp nhất ở vòng bảng U23 châu Á 2024 do AFC đề cử, U23 Việt Nam có 2 bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng và Khuất Văn Khang được vinh danh.
Đọc thêm : 8 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng U23 châu Á: Vinh danh Văn Tùng, Văn Khang