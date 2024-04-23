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7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Máy nghiền bất ngờ chạy khi 7 người đang sửa

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến 10 công nhân thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thương vong.
Đọc thêm : 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Máy nghiền bất ngờ chạy khi 7 người đang sửa