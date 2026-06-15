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60s World Cup: Yamal cùng đồng đội mở màn chiến dịch World Cup

Trận ra quân của La Roja được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn thuyết phục và khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.
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