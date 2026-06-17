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60s World Cup: Messi bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương

Messi và các đồng đội sẽ chính thức ra quân tại World Cup 2026, mở đầu hành trình bảo vệ ngôi vương mà Argentina giành được cách đây 4 năm.
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