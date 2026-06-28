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6.000 con gà bỗng chết hàng loạt, chủ trang trại bàng hoàng

Sau giấc ngủ trưa, gia đình anh Thắng (xã Vĩnh Phú, Phú Thọ) phát hiện 6.000 con gà trong trang trại đã chết.
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