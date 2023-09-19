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50m tường rào của trường tiểu học đổ sập ngay trong giờ học

Cơn mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khoảng 20 phút đã khiến một đoạn tường rào dài khoảng 50m của một trường tiểu học ở Lâm Đồng đổ sập.
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