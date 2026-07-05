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5 nguyên tắc đầu tư "bất bại" của Warren Buffett

Suốt hơn 60 năm đầu tư, Warren Buffett không chạy theo cổ phiếu "nóng", không cố dự đoán thị trường, nhưng vẫn trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
Đọc thêm : 5 nguyên tắc đầu tư "bất bại" của Warren Buffett