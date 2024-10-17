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5 chuyên cơ siêu sang dành cho tỷ phú bất ngờ xuất hiện tại Đà Nẵng

Cùng lúc 5 chuyên cơ Gulfstream sang trọng và đắt đỏ xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng. Dòng chuyên cơ sang trọng này chuyên chở những người giàu nhất hành tinh.
Đọc thêm : 5 chuyên cơ siêu sang dành cho tỷ phú bất ngờ xuất hiện tại Đà Nẵng