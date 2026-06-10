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5 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026: Ronaldo đứng thứ mấy?

Cristiano Ronaldo vẫn góp mặt trong nhóm những cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không phải cái tên đứng đầu danh sách.
Đọc thêm : 5 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026: Ronaldo đứng thứ mấy?