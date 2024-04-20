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4 người trong một gia đình thiệt mạng vì thứ khí độc ít ai ngờ

Một bé gái 8 tuổi người Nga đã trở thành trẻ mồ côi sau khi 4 thành viên khác trong gia đình của cô bé bị thiệt mạng vì hít phải khí độc do khoai tây thối gây ra.
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