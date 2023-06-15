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4 em bé sống sót "thần kỳ" ngồi vị trí nào khi máy bay rơi xuống rừng sâu?

Theo các chuyên gia, nhờ vị trí ngồi ở cuối máy bay đã giúp 4 em bé sống sót "kỳ diệu" sau vụ tai nạn, dù 3 người lớn đi cùng đều thiệt mạng.
Đọc thêm : 4 em bé sống sót "thần kỳ" ngồi vị trí nào khi máy bay rơi xuống rừng sâu?