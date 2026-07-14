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36 màn hình LED cảnh báo giao thông Hà Nội có gì đặc biệt?

Từ 15/7, Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao thông trọng điểm, cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hỗ trợ phân luồng giao thông.
Đọc thêm : 36 màn hình LED cảnh báo giao thông Hà Nội có gì đặc biệt?