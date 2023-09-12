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31 nam giới tại Hà Tĩnh được kết nạp vào hội phụ nữ

31 nam giới đang giữ các chức vụ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn ở Hà Tĩnh vừa được kết nạp vào Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
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