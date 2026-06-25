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300 kg cá, 116 kg phô mai theo chân tuyển Na Uy đến World Cup 2026

300 kg cá, 116 kg phô mai cùng nhiều đặc sản theo chân tuyển Na Uy đến World Cup 2026, phục vụ chế độ dinh dưỡng giúp các cầu thủ duy trì phong độ tốt nhất.
Đọc thêm : 300 kg cá, 116 kg phô mai theo chân tuyển Na Uy đến World Cup 2026