Video
video cùng chuyên mục

30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"

Phát hiện bé gái bị đuối nước trong hồ bơi khách sạn, người phụ nữ Trung Quốc đang thư giãn đắp mặt nạ vội chạy đến sơ cứu.
Đọc thêm : 30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"