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3 tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga tấn công thủ đô Ukraine

3 tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga tấn công Kiev, Ukraine phóng đạn Patriot đánh chặn nhưng không thành công.
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