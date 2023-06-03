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3 sai lầm chết người nhiều người hay mắc khi đi nắng về

Nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng, bài tiết nhiều mồ hôi từ đó gây mất nước. Việc uống bia lạnh tưởng tốt nhưng thực tế lại làm tăng nguy cơ mất nước.
Đọc thêm : 3 sai lầm chết người nhiều người hay mắc khi đi nắng về