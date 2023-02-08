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3 người miền Tây trúng 14 tờ vé số độc đắc, lĩnh hơn 25 tỷ đồng

Ba người dân ở miền Tây vừa trúng 14 tờ vé số đặc biệt của Kiên Giang. Sau khi trừ thuế, 3 người lĩnh thưởng hơn 25 tỷ đồng.
Đọc thêm : 3 người miền Tây trúng 14 tờ vé số độc đắc, lĩnh hơn 25 tỷ đồng