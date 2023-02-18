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3 người đàn ông đi ô tô trộm chó trong 5 giây

Chỉ trong khoảng 5 giây, 3 người đàn ông đi trên ô tô đã trộm được con chó. Hành động của họ đã bị camera ghi lại.
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