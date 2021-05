3|. Liverpool 4-0 Arsenal (Tháng12/2000)

Hai đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của lượt đi mùa giải 2000/01. Tại thời điểm đó, Arsenal đang có 35 điểm đứng nhì bảng, còn Liverpool đứng thứ 5 với 30 điểm. Một cuộc chiến cam go giữa hai kẻ đang bám đuổi phía sau đội đầu bảng MU (40 điểm). The Kop khởi đầu tốt, ngay phút 11 từ quả ném biên rất mạnh của Babel vào trong vòng cấm, hậu vệ đội khách phá bóng ra và Gerrard tung cú sút chéo góc tuyệt vời để mở tỉ số. Liverpool tiếp tục thi đấu tốt và thực sự bùng nổ vào hiệp 2. Owen nhân đôi cách biệt ở phút 62 để giúp The Kop “dễ thở”. Bàn thắng ở phút 71 của Barmby đập tan hi vọng có điểm của Arsenal và Fowler giúp đội chủ nhà có chiến thắng giòn giã 4 "sao" như cách đó 2 năm với bàn thắng ở phút bù giờ.