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3 học sinh thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường học ở Philippines

Ít nhất 3 học sinh đã thiệt mạng và 5 em khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại Trường Trung học Quốc gia San Jose vào sáng 22/6.
Đọc thêm : 3 học sinh thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường học ở Philippines