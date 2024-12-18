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3 hộ dân Làng Nủ viết đơn xin không nhận nhà tái định cư

Đại diện 3 hộ dân tại khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã làm đơn xin không nhận nhà mới.
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