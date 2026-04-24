Video
video cùng chuyên mục

3 giai đoạn Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng tại khu vực trung tâm

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm giảm ô nhiễm, kiểm soát phát thải và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh
Đọc thêm : Cần bảo dưỡng xe máy như thế nào để đảm bảo chất lượng khí thải?