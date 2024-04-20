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3 chị em ruột ở Lâm Đồng cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.
Đọc thêm : 3 chị em ruột ở Lâm Đồng cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ