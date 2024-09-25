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3 anh em ruột mất tích bí ẩn được tìm thấy trong ngôi nhà 2 tầng

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy 3 cháu bé là anh em ruột mất tích từ sáng 22/9.
Đọc thêm : 3 anh em ruột mất tích bí ẩn được tìm thấy trong ngôi nhà 2 tầng