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26 cặp "bò chiến" tranh tài khốc liệt ở Chùa Rô An Giang

Qua các vòng tranh tài, đôi bò số 19 của anh Nguyễn Thanh Tùng (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên) đã xuất sắc đoạt giải nhất tại Hội đua bò chùa Rô lần thứ IX năm 2023.
Đọc thêm : 26 cặp "bò chiến" tranh tài khốc liệt ở Chùa Rô An Giang