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24 giờ chuẩn bị cho "Hổ mang chúa" Su-30MK2 cất cánh

Tổ kỹ thuật phải làm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước một ngày để phục vụ cho các chuyến bay huấn luyện của tiêm kích Su-30MK2.
Đọc thêm : 24 giờ chuẩn bị cho "Hổ mang chúa" Su-30MK2 cất cánh