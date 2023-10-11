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2 cháu bé tử vong trong ngôi nhà cháy ở Đà Nẵng

Vụ cháy xảy ra vào đêm khuya tại một ngôi nhà nằm trong hẻm ở Đà Nẵng khiến 2 cháu nhỏ 14 tuổi và 12 tuổi tử vong.
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