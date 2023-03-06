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2 "ác mẫu" bạo hành bé trai 17 tháng có thể đối diện tội danh giết người

Theo luật sư, hành vi của 2 bảo mẫu có dấu hiệu của tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Đọc thêm : 2 "ác mẫu" bạo hành bé trai 17 tháng có thể đối diện tội danh giết người