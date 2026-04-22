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18 đội Việt Nam tham gia cuộc thi robot thế giới tại Mỹ

Giải vô địch Robot VEX thế giới “VEX Robotics World Championship 2026” được tổ chức tại St. Louis, Missouri (Mỹ) từ ngày 21-30/4.
Đọc thêm : 18 đội thi từ Việt Nam tranh tài giải vô địch robot thế giới 2026