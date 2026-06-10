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17.000m2 nhà xưởng của công ty sản xuất nội thất ở TPHCM đổ sập sau vụ cháy

Sáng 10/6, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ rộng tại phường Bình Cơ.
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