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17 rùa con quý hiếm chào đời trên biển Quy Nhơn

17 rùa con chào đời trên bãi biển Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) là những trứng rùa đầu tiên nở trong số 400 trứng của một rùa mẹ thuộc loài quý hiếm.
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