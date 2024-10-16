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1,4 triệu thanh niên Triều Tiên nhập ngũ giữa căng thẳng với Hàn Quốc

Khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc quay trở lại quân ngũ trong tuần này giữa lúc căng thẳng leo thang với Hàn Quốc.
Đọc thêm : 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên nhập ngũ giữa căng thẳng với Hàn Quốc