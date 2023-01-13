Video
video cùng chuyên mục

14 năm sau ngày cưới, nữ công nhân lần đầu về ăn Tết ở quê chồng

Sau 14 năm cưới nhau, đây là lần đầu tiên chị Lâu về ăn Tết ở quê chồng. Trên "chuyến bay không đồng" từ TPHCM về Thanh Hóa, nữ công nhân không khỏi xúc động.
Đọc thêm : 14 năm sau ngày cưới, nữ công nhân lần đầu về ăn Tết ở quê chồng