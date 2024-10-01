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128 người chết, hơn 600 người mất tích ở Mỹ sau siêu bão Helene

Giới chức Mỹ lo ngại số người thiệt mạng do siêu bão Helene có thể còn tăng trong những ngày tới khi các bang tiếp tục dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Đọc thêm : 128 người chết, hơn 600 người mất tích ở Mỹ sau siêu bão Helene