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12 thanh, thiếu niên gây náo loạn trên đường khi đi đón bạn mãn hạn tù

Quá trình vào Hà Tĩnh đón bạn mãn hạn tù, 12 thanh, thiếu niên quê Nghệ An đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt ẩu, bấm còi inh ỏi, gây náo loạn quốc lộ.
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