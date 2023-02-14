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12 năm sống không điện, nước của "nữ đại gia" trong biệt thự ở Indonesia

Suốt 12 năm trời, người phụ nữ ở Indonesia và con trai sống trong cảnh bẩn thỉu, không điện và nước dù nhìn bên ngoài căn nhà bề thế, sang trọng.
Đọc thêm : 12 năm sống không điện, nước của "nữ đại gia" trong biệt thự ở Indonesia