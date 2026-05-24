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11 hộ nghèo vùng núi Đông Bắc được báo Dân trí xây nhà Nhân ái

(Dân trí) - Ngày 24/5, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang khởi công xây 11 căn nhà Nhân ái cho các hộ khó khăn tại vùng núi Đông Bắc.
Đọc thêm : 11 hộ nghèo vùng núi Đông Bắc được báo Dân trí xây nhà Nhân ái