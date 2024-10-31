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100 lượng vàng của cụ bà "bốc hơi" sau khi nhờ cháu trông nhà

Nhờ cháu trông nhà để về quê, bà cụ 87 tuổi sau đó phát hiện số nữ trang và vàng miếng tổng cộng khoảng 100 lượng (hơn 8 tỷ đồng) "không cánh mà bay".
Đọc thêm : 100 lượng vàng của cụ bà "bốc hơi" sau khi nhờ cháu trông nhà