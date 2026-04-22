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10 UAV Ukraine không chặn nổi binh sĩ Nga trên thuyền trên sông

Nghẹt thở, 10 UAV cảm tử của Ukraine cố gắng săn lùng nhóm binh sĩ Nga trên thuyền gần cửa sông Dnepr-Bug.
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