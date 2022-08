'Y Sư Tâm Thần Yoo Se Poong' trên FPT Play làm mới đề tài y khoa trong phim cổ trang

Quy tụ các diễn viên được yêu thích, , Y Sư Tâm Thần Yoo Se Poong gây chú ý từ khi công bố nhờ kịch bản hấp dẫn, cách khai thác chủ đề mới lạ. Lấy bối cảnh triều đại Joseon, chuyện phim kể về ngự y nội khoa chuyên chữa bệnh tâm thần Yoo Se Poong (Kim Min Jae). Đây được xem là một trong những dự án được đầu tư nhất năm nay của nhà đài tVN, do xưởng phim nổi tiếng Studio Dragon sản xuất.

Kịch bản y khoa độc đáo trong dòng phim cổ trang

Câu chuyện bắt đầu khi Yoo Se Poong, đệ nhất danh y của Nội Y Viện, bị các thế lực chính trị trong triều hãm hại khiến anh bị trục xuất khỏi kinh thành. Từ một ngự y được trọng vọng nhất vương quốc, Se Poong mất hết mọi chức vị và phải chuyển đến sống ở làng Gyesu xa xôi. Tại đây, anh gặp được góa phụ Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi) và gã thầy lang hám tiền Gye Ji Han (Kim Sang Kyung). Không hẹn mà gặp, bộ ba bất đắc dĩ này bắt đầu hành trình "chữa lành" cho dân làng, qua đó phát hiện một bí mật động trời nơi cung cấm, gắn liền với âm mưu loại trừ Yoo Se Poong năm xưa.

Bộ phim, Y Sư Tâm Thần Yoo Se Poong xuất hiện vào đúng thời điểm làn sóng phim về đề tài y khoa đang được yêu thích. Thực tế, kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra đời năm 2016, từng thắng giải Xuất sắc tại cuộc thi Sáng tác truyện Hàn Quốc. Ngay lập tức, nhà sản xuất nhanh chóng mua lại bản quyền chuyển thể thành phim vì nhận thấy sức hấp dẫn của câu chuyện.

Xuyên suốt 12 tập phim, người xem sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với hành trình của Yoo Se Poong. Từ những kẻ xa lạ, bộ ba nhân vật chính dần gắn bó như một gia đình, phối hợp ăn ý trong việc khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng lồng ghép những bí mật và âm mưu chính trị nhằm khơi gợi thêm sự tò mò nơi khán giả.

Câu chuyện chữa lành nhiều tiếng cười

Chọn chủ đề y khoa, lại đặt trong bối cảnh cổ trang nhưng , Y Sư Tâm Thần Yoo Se Poong không hề khô khan. Trái lại, phim mang lại nhiều tiếng cười, câu chuyện mang màu sắc chữa lành tâm hồn. Kịch bản cài cắm nhiều tình huống hài hước nhưng không kém phần cảm động. Không chỉ khám bệnh thông thường, đại phu trẻ tuổi Yoo See Poong luôn tìm cách lắng nghe và thấu hiểu, từ đó xoa dịu trái tim bệnh nhân.

Cầm trịch dự án là đạo diễn Park Won Gook - người chuyên trị các series hài hước như Working Mom Parenting Daddy, Special Labor Inspector Jo…. Trên Soompi, đạo diễn Park chia sẻ muốn thông qua tác phẩm gửi gắm sự an ủi đến những ai đang phải chịu đựng đau đớn, mất mát. Do đó, tác phẩm không có màu sắc u ám, nặng nề mà hứa hẹn mang đến một không khí vui vẻ, dễ chịu.

Khán giả dễ dàng tìm được sự đồng cảm, nhìn thấy bản thân trong suốt quá trình chữa trị của từng bệnh nhân. Đồng thời, bộ phim cũng chính là hành trình chữa lành của nhân vật chính. Từ "kẻ thất bại" chỉ sau một đêm, thầy thuốc họ Yoo phải tự học cách đứng dậy, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới tại làng Gyesu.

Bộ ba diễn viên bảo chứng rating

Nam chính Kim Min Jae vốn không phải là gương mặt xa lạ với màn ảnh nhỏ. Từ vai phụ trong Goblin (2016), anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vai chính trong nhiều dự án, gần nhất là Dali and the Cocky Prince. Lần này, nam diễn viên sinh năm 1996 sẽ tiếp tục ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, dễ dàng chiếm trọn tình cảm khán giả.

Đóng cặp Kim Min Jae là nữ diễn viên Kim Hyang Gi - ngôi sao của hàng loạt bom tấn điện ảnh như Along With the Gods hay Hansan: Rising Dragon… Trong vai Eun Woo, lần đầu tiên cô sẽ thay đổi hoàn toàn hình tượng khi trở thành một góa phụ sâu sắc, dễ đồng cảm với bệnh nhân nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau thầm kín.

Đặc biệt, tài tử Memories of Murder - Kim Sang Kyung - sẽ là tâm điểm gây cười khi vào vai thầy lang Gye Ji Han vừa hám tiền lại có tính cách lập dị. Không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, anh còn khá "mát tay" khi đóng phim truyền hình. Gần như các dự án mà Sang Kyung tham gia đều được khán giả yêu thích. Do đó, lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Sự kết hợp của bộ ba diễn viên hứa hẹn sẽ tạo nên "cú nổ" lớn cho phim. Được biết, các nhà sản xuất đã rục rịch lên kế hoạch chuẩn bị mùa mới, với mong muốn tạo thành series ăn khách trong tương lai.

Đăng ký ngay gói MAX/VIP để xem trọn vẹn bộ phim , Y Sư Tâm Thần Yoo Se Poong (tựa quốc tế: Poong, The Joseon Psychiatrist) trên hệ thống FPT Play từ ngày 1/8, song song với Hàn Quốc. Bộ phim gồm 12 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ hai và thứ ba hằng tuần với phụ đề đầy đủ.